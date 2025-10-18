La nueva casa del periodismo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Col·legi de Periodistes inauguró ayer oficialmente la nueva sede de la demarcación de Lleida. Situada en los bajos del número 2 de la calle Comerç, ofrece un espacio de co-working para aquellos profesionales, corresponsales o freelance que no disponen de un espacio físico en la capital y necesitan un lugar donde poder escribir y enviar crónicas, así como realizar reuniones o otros menesteres. El local es propiedad de la diputación de Lleida y su acondicionamiento es fruto de un trabajo que se ha prolongado durante los últimos años, tras un acuerdo entre la junta del colegio y la presidencia de la corporación. La sede lleva ya dos meses en funcionamiento y ha acogido ruedas de prensa, mesas redondas y formaciones.

El acto contó con la asistencia de varios periodistas de la demarcación y de representantes políticos. La presidenta de la delegación leridana del colegio, Laura Alcalde, repasó las actividades previstas próximamente, como la 10ª edición del Día Mundial de la Radio Memorial Josep Lluís Cadena en febrero o el Simposi per la Llibertat de Premsa. Asimismo, ayer arrancó un ciclo de charlas entre profesionales. La primera cita, sobre periodismo de investigación, estuvo conducida por Albert Guerrero, de SEGRE, y tuvo como invitado Albert Llimós, del diario Ara.

La exdecana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, habló en nombre del actual decano –quien no pudo asistir– y explicó que, con el estreno del local, se renueva el compromiso de continuar haciendo del periodismo una “herramienta de servicio público, democracia y cohesión social”. La primera delegación de Lleida del Col·legi de Periodistes se inauguró en 1989.