La nueva terapia que mejora el pronóstico de pacientes de un agresivo tipo de cáncer de mama

Una nueva terapia antes de la cirugía ofrece unos mejores resultados en mujeres con cáncer de mama tipo HER2+. Los investigadores del Hospital Universitario de Munich y del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) han descubierto que al administrar un anticuerpo conjugado específico, el trastuzumab deruxtecan, en este tipo de cánceres localmente avanzados y de alto riesgo se mejora el pronóstico de los pacientes.

El ensayo clínico internacional DESTIÑE-Breast11 ha demostrado que esta terapia aumenta la tasa de respuesta patológica completa, un indicador clave para reducir el riesgo de reaparición de la enfermedad. Además, también tiene menos toxicidad que la quimioterapia estándar. En este estudio han participado 641 pacientes.

Este nuevo tratamiento da esperanza hacia la lucha contra el cáncer de mama HER2+, un subtipo agresivo pero tratable. Según el doctor Santiago Escrivà de Romaní, investigador del VHIO, “una de cada tres pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en estadio temprano se considera de alto riesgo, ya que hay más probabilidad de que la enfermedad reaparezca y presente un pronóstico desfavorable si no reciben el tratamiento adecuado”. Por esta razón, ha apuntado, es muy importante poder obtener una respuesta patológica completa, es decir eliminar totalmente las células cancerosas de la mama y de los ganglios en el momento de la cirugía.