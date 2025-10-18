La nueva web interactiva para entender los acuíferos del Institut Cartogràfic i Geològic

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha ideado una nueva aplicación web interactiva para permitir el análisis y visualización de datos hidroquímicas para entender las aguas subterráneas de una forma sencilla e intuitiva.

HidroGeoR-Shiny está dirigida a estudiantes e investigadores, y también a profesionales consultores y de la administración pública. Con esta herramienta se podrá interpretar la distribución en el territorio, a la vez que se podrá hacer el análisis y la caracterización de las aguas subterráneas. También permite conocer la disponibilidad y calidad de los acuíferos.

Entre sus principales funciones, se incluyen visualizar de manera interactiva la calidad del agua en puntos de muestreo, con capas de apoyo oficiales como la delimitación de Unidades Hidrogeológicas (UH) a escala 1:50.000 de Catalunya y con la representación de los acuíferos. También se pueden utilizar datos del ICGC y, al mismo tiempo, incorporar datos externos aportados por el usuario para llevar a cabo análisis personalizados ad hoc. Además, analizar la distribución estadística de las variables hidroquímicas y probar varios gráficos y modelos de clasificación hidroquímica; y generar informes dinámicos de resultados descargables y reutilizables para informes y estudios.

El proyecto de creación de la aplicación web interactiva HidroGeoR-Shiny ha sido desarrollado íntegramente por el ICGC en el marco del proyecto europeo GSEU (Un Servicio Geológico para Europa), cofinanciado por el programa Horizon Europe y con la participación activa de hidrogeólogos de los servicios geológicos de todo el continente europeo.