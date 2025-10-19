“Hemos ganado libertad”: el testimonio de Núria Zoroa del teletrabajo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Núria Zoroa vive desde 2020 con su familia en Guimerà, donde ya había pasado los veranos y los fines de semana con sus abuelos. Natural de Sabadell, decidió dejar atrás la vida de la ciudad para instalarse de forma estable en este pequeño municipio de la Vall del Corb, buscando tranquilidad y una mejor conciliación familiar.

Zoroa trabaja como experta en continuidad de negocio en una entidad financiera con un modelo híbrido de teletrabajo. “Algunos días tengo que ir a la oficina, pero con dos niñas pequeñas sería muy complicado hacerlo a diario”, explica.

La posibilidad de trabajar desde casa le ha permitido quedarse en Guimerà sin renunciar a su carrera profesional. “El teletrabajo me ha dado tiempo y calidad de vida. Cuando termino la jornada puedo estar en la escuela en dos minutos, paso más tiempo con mis hijas y ahorro horas de desplazamiento. Con niños se nota muchísimo”, comenta.

Reconoce que vivir en un entorno rural tiene algunos inconvenientes, como la necesidad de desplazarse para hacer compras o gestiones, pero considera que las ventajas pesan mucho más. “Aquí tenemos tranquilidad, podemos salir al parque por la tarde, sacar al perro, disfrutar de la naturaleza...”, destaca. El cambio, explica, no solo ha mejorado su equilibrio familiar, sino también su bienestar emocional. “Hemos ganado libertad”, confiesa.

Aun así, reconoce las limitaciones del teletrabajo: “Cuando falla la conexión, como me pasó hace un tiempo, tengo que moverme para poder seguir trabajando. Además, estás más aislado de los compañeros; en la oficina surgen charlas más personales, mientras que ahora hablamos a distancia exclusivamente de cuestiones de trabajo”.

Pese a esos pequeños inconvenientes, Zoroa no se plantea volver a vivir en una ciudad. “Aquí el ritmo es otro y puedo atender mi trabajo sin renunciar a tener unos momentos de calidad con mi familia”, apunta.