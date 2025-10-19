La experiencia de Mireia Martínez con el teletrabajo: “la flexibilidad compensa”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El teletrabajo ha transformado por completo la rutina y la manera de entender la vida de Mireia Martínez, vecina de Preixana y empleada de la empresa tecnológica GFT Technologies, con sede en Lleida y origen alemán.

La compañía, especializada en consultoría informática y con una cartera de clientes compuesta principalmente por entidades bancarias, le ofrece la posibilidad de desarrollar su trabajo desde casa de forma estable, manteniendo siempre la opción de acudir físicamente a la oficina si lo considera necesario, aunque ella prefiere teletrabajar.

Para Mireia, esta modalidad laboral ha supuesto un salto cualitativo en su bienestar y en su organización diaria. “Ahorro gasolina y tiempo de viaje, y eso me da más libertad para organizarme según mis necesidades. Si tengo que ir al médico, no necesito desplazarme hasta Lleida ni invertir toda la mañana en la gestión”, subraya.

El hecho de no tener que dedicar una hora diaria al desplazamiento, media hora de ida y otra media hora de vuelta, se traduce en “un plus importante” que incrementa la sensación de aprovechar mejor el tiempo y de dedicarlo a lo que realmente importa. Es consciente de que teletrabajar implica perder algunos aspectos del día a día presencial, sobre todo el trato humano con los compañe- ros, limitado ahora a pantallas y videollamadas. “En la ofici- na puedes compartir un café, desayunar juntos o mantener conversaciones espontáneas, y eso a distancia se pierde. Pero la comodidad y la flexibilidad compensan”, asegura.