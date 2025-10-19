La Fundació Raimat Lleida ficha a Laia Rogel y Joan Plana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació Comunitària Raimat Lleida refuerza su patronato con la incorporación de Laia Rogel y Joan Plana en su equipo. Rogel, licenciada en Bellas Artes y con formación en comunicación estratégica y dirección empresarial, es directora de la agencia Zetta y presidenta de Ap!Lleida. Por su parte, Joan Plana, un violinista leridano establecido en Nueva York, es el director artístico del Raimat Arts Festival y fundador del conjunto barroco Concitato.