La Paeria promueve un programa de incubación de videojuegos para jóvenes de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria ha empezado un programa de incubación de videojuegos encarado a los jóvenes de Lleida. Esta pionera iniciativa busca dar oportunidades a la juventud para que puedan forjarse un futuro en este mercado creciente y transformen sus ideas en proyectos reales. Los participantes podrán transformar un prototipo inicial de un videojuego, con la posibilidad de que acabe saliendo en venta. De esta forma, la propuesta busca potenciar la emprendeduría, el talento joven, potenciar la innovación digital y fortalecer las industrias creativas.

La Ponent GameJam ha sido el inicio del programa, que empezó este viernes 17 y acaba hoy domingo por la tarde. Durante 48 horas, los asistentes han trabajado conjuntamente en prototipos de videojuegos. Se seleccionarán ciertos proyectos, que se incubarán en el Coworking Casa de Fusta del Centre Històric, donde recibirán el apoyo y el consejo de profesionales del sector.

El programa de incubación es un proyecto itinerante, y durante seis meses los jóvenes serán acompañados por expertos que los aconsejarán de forma completamente gratuita. Además, los proyectos seleccionados también recibirán una ayuda económica de 1.000 euros.

La Asociación Òrbita25, especializada en videojuegos y arte digital, coorganiza el proyecto, aportando experiencia y conocimiento en el diseño y desarrollo. El programa ha recibido una subvención de 15.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Este programa se enmarca dentro del proyecto HÔME, una iniciativa del Ayuntamiento de Lleida que integra políticas de Vivienda, Ocupación, Movilidad y Emprendeduría, con el objetivo de facilitar la emancipación y la inserción laboral, especialmente de la población joven.