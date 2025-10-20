El Festival SegaMots lleva cuentos por toda la Segarra

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Festival SegaMots de narración oral de la Segarra ha programado durante este fin de semana nueve espectáculos en diferentes poblaciones de la comarca. Ayer por la mañana Caterina Valriu ofreció un recital de cuentos para todos los públicos en el nacimiento del río Sió, en Gàver, en el municipio de Estaràs. El certamen también hizo parada en Cabestany y Tarroja de Segarra donde actuó Ada Cusidó.

La séptima edición del festival arrancó el viernes en Guissona y se alargará hasta el próximo viernes 24 de octubre con un último espectáculo de cuentos para adultos en Sant Guim de Freixenet. En este caso, lo protagonizarán las narradoras de la Associació SegaMots, Patricia McGill, Lídia Clua y Mon Mas, con una puesta en escena que irá acompañada de ratafía y miel y mató.

La voz como semilla

Bajo el lema La voz como semilla, en esta edición han querido reivindicar la palabra para sembrar pensamiento crítico y esperanza, y poniendo en valor el arte de contar cuentos. Durante este fin de semana el festival también pasó por Hostafrancs, Massoteres, Gra y Sant Ramon. El sábado, el castillo de Concabella acogió una mesa redonda para reflexionar sobre las fábulas.