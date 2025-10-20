Firauto Balaguer cierra con el 23% de coches vendidos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La capital de la Noguera cerró ayer una nueva edición de su feria del vehículo de ocasión, Firauto, con un buen balance tanto de asistentes como de ventas. Según informó la alcaldesa, Lorena González, desde el viernes hasta ayer más de 7.000 personas visitaron la feria, que este año celebrara su edición número 33, “y estamos muy satisfechos con las ventas, ya que el 23% de los vehículos que se exponían, que eran unos 200, se han vendido”. En este sentido González remarcó que “además de las ventas que se han cerrado, la feria también ha servido para que los interesados en comprar un vehículo tengan una primera toma de contacto con algún vendedor, por lo que esperamos que en las próximas semanas se cierren varias operaciones gracias a Firauto”. González añadió que “los expositores se han mostrado muy satisfechos por cómo ha ido la feria, y lo cierto es que es un evento muy demandado por el sector, que genera actividad y la ciudadanía aprovecha para ver las novedades del mundo del automóvil y comprar”. Entre los principales reclamos este año estaban tanto los vehículos de la gamma SUV como las autocaravanas, aunque González señaló que el coche eléctrico se va abriendo paso poco a poco. “Prueba de ello es que este año la zona destinada a este tipo de vehículos se ha ampliado”, añadió.