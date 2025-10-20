Gincana de tractores en Barbens en clave femenina

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Fira de la Poma de Barbens rompe tópicos y ayer acogió una gincana de tractores en la que pudieron participar tanto hombres como mujeres. Los participantes tuvieron que llevar a cabo un recorrido, conduciendo uno de estos vehículos agrícolas, en el menor tiempo possible. En la categoría femenina, el podio estuvo encabezado por Anna Atero, seguida por Maria Suller en segundo lugar, y Neus Ros en tercera posición. En la categoría masculina, los ganadores fueron Ionel, Doru y Adelin, que demostraron gran destreza en el manejo de los tractores durante las pruebas de precisión y maniobra. La jornada contó con la colaboración de los Amics dels Tractors Antics de Ponent que expusieron sus máquinas restauradas.

La prueba, organizada con la colaboración de Tallers A. Miquel-Linde, Baltrons, Raimat Reparacions y la Cooperativa d’Ivars, fue un ejemplo de la voluntad de abrir las tradiciones agrícolas a todo el mundo.

Tras la gincana, los asistentes pudieron disfrutar de una mañana llena de actividades familiares, con talleres infantiles, un circuito de tractores para los más pequeños y la cercavila del gegantó Poma Pometa, acompañado por la colla gegantera de Ivars d’Urgell.