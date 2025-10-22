FORBES
Una empresaria leridana, entre las mujeres más influyentes de España según Forbes
Se tracta de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
La empresaria leridana Blanca Sorigué (La Pobla de Segur, 1973) ha sido incluida de nuevo por Forbes en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España en 2025. Sorigué es la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
Licenciada en Turismo por la Universitat de Girona, Máster en Dirección de Marketing por la Universitat Pompeu Fabra y Digital Business Executive Programa, la revista destaca que desde que en 2018 empezó a dirigir el CZFB ha impulsado la innovación, la sostenibilidad y las oportunidades de negocio junto a la digitalización de la industria.
La lista Forbes incluye entre las mujeres más influyentes a nombres destacados del mundo empresarial, cultural o artístico que van desde la directora de cine y guionista Carla Simón; la futbolista del FC Barcelona y de la selección Aitana Bonmatí; las cantantes Rosalía y Alaska o la actriz Carolina Yuste. Entre las más influyentes se encuentra la presentadora Ana Rosa Quintana; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la reina Letizia y la princesa Leonor.