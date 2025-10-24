Recuperan los restos de siete soldados republicanos en una fosa en Alentorn

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Justicia, a través de la dirección general de Memoria Democrática, ha exhumado los restos óseos de siete víctimas republicanas de la Guerra Civil en la fosa de l'Era de Cal Lico en Alentorn, en Artesa de Segre. Los trabajos arqueológicos se han llevado a cabo entre agosto y septiembre. Los restos corresponderían a soldados republicanos muertos en combate al final de la guerra y que fueron enterrados, según testimonios orales, por vecinos de Alentorn. También se han encontrado varios objetos personales y elementos vinculados a la ropa que llevaban como calzado, botones o hebillas. Destaca una insignia del Cuerpo de Transmisiones del Ejército de la República, que uno de los soldados llevaba en la solapa de su chaqueta.

La intervención ha sido posible gracias al testimonio aportado por dos vecinos de Alentorn, que transmitieron la información facilitada por su padre, muerto en 2008. Según su relato, durante la contienda, en esta finca había instalado un punto de vacunación contra el tifus, abierto tanto para soldados como a civiles. También indicó que se habían enterrado varios soldados muertos en el frente, posiblemente procedentes de la zona del Montsec, y que había participado en las tareas de exhumación.