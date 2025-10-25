Cambio horario de invierno 2025: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj este fin de semana?

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre de 2025, marcará el regreso del horario de invierno. A las 3:00 de la madrugada, los relojes deberán retrasarse una hora para pasar a las 2:00, lo que permitirá disfrutar de sesenta minutos adicionales de sueño.

Este ajuste, que se realiza cada año en octubre, modificará los horarios de salida y puesta del sol en todo el país. El cambio horario, instaurado originalmente para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético, ha perdido parte de su justificación con los avances tecnológicos. El propio Gobierno español ha reconocido en los últimos años que el ahorro real es cada vez menor, reavivando el debate sobre la conveniencia de mantener este sistema.

Aunque la práctica sigue vigente en toda la Unión Europea, continúa abierto el debate sobre su futuro. Bruselas ha estudiado en diversas ocasiones la posibilidad de suprimir los dos cambios anuales, pero por el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.