Cocaína y heroína, causas de tratamientos por adicción

Los centros de atención y seguimiento (CAS) de la región sanitaria de Lleida registraron 84 inicios de tratamiento por adicción a sustancias el año pasado, de los que el 33% fueron por consumo de cocaína y un 27%, de heroína. En el caso del Alt Pirineu i Aran, con 45 inicios de tratamiento notificados, el 47% fueron por abuso de alcohol y un 22%, de cocaína. Así consta en el informe anual del Observatori Català d'Adiccions, que alerta de una infranotificación de casos en las regiones sanitarias de las comarcas leridanas, por lo que la cifra de personas que inician tratamiento por adicción a sustancias podría ser mayor y dificulta la comparación con otros años.

Con los datos que dispone Salud, en la región sanitaria de Lleida señala que en 2024 se registró la cifra más baja de toda la serie histórica, seguramente debido a la falta de notificación de datos. Por edades, destaca que entre los jóvenes de 18 a 25 años, el 50% de inicios de tratamiento fue por consumo de cocaína mientras que por heroína y cannabis fue el mismo porcentaje, con un 16,7%. En cambio, de los 51 a los 60 años, el 57,9% pidió ayuda por consumo de alcohol, y a partir de los 61 años, heroína y alcohol suponen un 50%, cada uno, de las causas que motivan el inicio de un tratamiento. Asimismo, el informe de 2024 destaca que en el 35% de los casos nuevos por heroína se había hecho servir la vía intravenosa alguna vez en la vida, que en el caso de la cocaína fue solo del 4%.

En la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran, las cifras disponibles indican que el alcohol es la sustancia en la que se observa un aumento más importante respecto a 2023 y que un 16% de inicios de tratamiento fue por consumo de cannabis.

Según los datos publicados por Salud, en 2023 hubo 12 muertes por reacción aguda a sustancias psicoactivas, lo que se suele conocer como muertes por sobredosis, diez menos que en 2022. Desde 2017 se han producido un centenar de fallecimientos por esta causa en las comarcas leridanas.