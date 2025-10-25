La UdL se suma al Any Viñes con un concierto de piano a cuatro manos

Enric Prió y Marta Castelló, ayer en el Centre de Cultures del Campus de Cappont de la UdL. - AMADO FORROLLA

La Universitat de Lleida (UdL) se sumó ayer a la conmemoración del Any Viñes, que celebra el 150 aniversario del nacimiento del pianista lerdiano, con un concierto en el auditorio del Centre de Cultures de Cappont. Enric Prió y Marta Castelló protagonizaron un recital de piano a cuatro manos, durante el que interpretaron piezas del músico, así como de otros compositores con los que mantuvo una estrecha relación.

En cuanto a hoy, la librería Abacus acoge la presentación del libro Ricard Viñes. Un Do Major (Pagès Editors), de Jordi Folck, con las ilustraciones de los leridanos Sonia Alins y Juanjo Barco. La obra es un mosaico de los momentos decisivos que marcaron la vida y trayectora del artista, como músico leridano más internacional.

Asimismo, el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida será mañana (19.00) escenario de Inner Voice, un espectáculo que combina proyecciones visuales e interacción con Inteligencia Artificial en tiempo real, creado y protagonizado por Carles Marigó y Alex Tentor. Se trata de una experiencia inmersiva que trasciende el concepto tradicional de concierto para convertirse en un viaje sensorial en el que la música, la tecnología y la emoción se fusionan en un único paisaje poético. La propuesta tiene un precio de entre 13,5 y 15 euros.

La celebración del Any Viñes continuará el 6 de noviembre (20.00) en el Espai Orfeó con el tributo Ricard Viñes i la Guitarra, a cargo de Carmen Jiménez a la mandolina y Carles Trepat a la guitarra.