Los distinguidos de la Seu Vella

El presidente de la Fundació ICG y exalcalde de Lleida, Antoni Siurana, lamentó ayer la escasa 'contribución' del tejido empresarial de Lleida con la Seu Vella, “un monumento que forma parte del ADN de los leridanos”, por lo que reclamó “más apoyo de las empresas” al Turó. Fue el mensaje central que impartió como protagonista de la glosa en la jornada de entrega de premios y distinciones previa al Dia de la Seu Vella, que se celebrará mañana domingo. En un acto en la Canonja presentado por la periodista Rosa Peroy, los Amics de la Seu Vella reconocieron la trayectoria del fotógrafo leridano Manel Rey Cascales (autor de las imágenes del libro La Seu Vella de Lleida, Pagès Editors en 2024); y distinguieron al obispo emérito de Lleida, Salvador Giménez por su apoyo a la entidad y, en especial, por la multitudinaria celebración eucarística el pasado mes de marzo con ocasión del Jubileo –ambos estuvieron ausentes–, y a la asociación Aremi, por su calendario solidario de 2025 ilustrado con fotos en el monumento.

Premios culturales

Asimismo, se entregaron los premios Seu Vella 2025 de poesía: Adrià Escuer, de Alpicat, 400€ por Passeig dominical; y Eloi Roma, de Lleida, 200€ por La primera pedra; además de un accésit honorífico para Joan Pifarré, de Lleida, por La Seu Vella tot l’any. Los premios de fotografía fueron para Jesús Marco Playà, de Artesa de Lleida (400€), y Òscar Torres, de Lleida (200€); mientras que el del cartel que ilustra los actos de este año fue para el burgalés Diego Gil (600€). Finalmente, el premio Mossèn Tarragona Càtedra Seu Vella-UdL de final de máster fue para Albert Torres, de Lleida por La Canonja, passat i present (500€), mientras que el de final de grado quedó desierto.

Por su parte, el presidente de los Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, aprovechó para pasar ‘revista’ al último año del monumento, con luces y sombras. Entre estas lamentó que “no hemos sabido conseguir que la sociedad de Lleida considere esta cita anual del Dia de la Seu Vella como uno de los eventos importantes de la ciudad”.

Culminan los actos culturales previos a la fiesta mañana en el Turó

La entrega ayer de los galardones Seu Vella 2025 culminó la semana de actividades culturales previas a la Festa Major del monumento más emblemático de Lleida, mañana, coincidiendo como cada año con el último domingo de octubre, en la fecha más cercana a la consagración de la antigua catedral, el 31 de octubre de 1278. Así, el pasado miércoles, la escritora Rosa Maria Prat presentó el libro Elisenda. Reina de la Corona d’Aragó, acompañada de Lluís Massana y Montse Zanuy. Cabe recordar que la fundadora del monasterio de Pedralbes, en Barcelona, nació en el castillo de Aitona; de niña estuvo en Avinganya, el Castell del Rei y el Palau Montcada de Lleida, y estudió en el monasterio de Sijena. Y el pasado jueves se celebró una mesa redonda dedicada a la figura de Joan Robles Mateo (1899-1984), escultor de El Palau d’Anglesola que puede considerarse el primer artista en crear una maqueta gigante de recuerdo de la Seu Vella hace medio siglo, según revela el Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Antes de la jornada festiva de mañana (ver agenda), los actos del Dia de la Seu Vella tendrán continuidad también hoy sábado, con un tour por el barrio de Balàfia en busca de grafitis, pinturas y logos con el nombre del monumento (11.00 h, desde el Parc sobre les Vies) y con un concierto (18.00) en la nave central de la Seu Vella a cargo de la Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya.