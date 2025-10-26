Catas, visitas y espectáculos, en la 13ª Festa del Vi

El espectáculo ‘Vindemia: Els ulls al cel’ reunió a un numeroso público en la plaza de La Llotja. - AMADO FORROLLA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 13ª edición de la Festa del Vi de Lleida arrancó motores ayer por la tarde, en una plaza de La Llotja abarrotada de público. La lluvia no impidió a los asistentes disfrutar de la amplia oferta enogastronómica, que contó con la participación de 16 bodegas de la DO Costers del Segre y una decena de referentes gastronómicos. Unos 150 productos se podrán degustar hasta hoy a las 15.00 horas.

El espectáculo de acrobacia Vindemia, els ulls al cel, inauguró el certamen en uno de los momentos en los que la lluvia dio cierta tregua.

Como novedades, la edición de este año de la Festa del Vi incorporó un maridaje entre vinos de la DO con los del AOC (Appellation d’Origine Contrôlée, en francés) Gaillac de la Toscana Occitana. Además, ayer por la mañana Lleida Turisme organizó dos visitas guiadas con un formato innovador por el Castell Templer de Gardeny y la Seu Vella, que conectó la pasión por la enología con la historia partrimonial de la ciudad.

En cuanto a la jornada de hoy, está previsto que a las 12.00 horas Toni Albiol, elegido mejor sumiller de Catalunya 2023 y Top 10 de España 2024, conduzca una degustación de vinos de las siete subzonas de la DO Costers del Segre en formato abierto en la misma plaza de La Llotja.