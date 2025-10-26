Encuentro de más de setecientos antiguos alumnos del colegio Lestonnac de Lleida

Imagen de archivo de la fachada principal del colegio Lestonnac, en el centro de la ciudad. - SALMONETE BARRAGÁN.

El colegio Lestonnac-la Enseñanza de Lleida celebró ayer un encuentro de exalumnos, en el marco de la conmemoración del 275 aniversario del centro.

El acto reunió a más de setecientas personas de diferentes generaciones, que compartieron recuerdos, emociones y vivencias de su etapa escolar.

La jornada empezó con una visita guiada por las insta laciones del colegio, que permitió a los asistentes redescubrir espacios nuevos y revivir momentos vividos en el aulas. Después hubo un concierto en directo en el salón de actos.

El director, Ricard Fornós Inglès, destacó la importancia de esta celebración. “Es emocionante ver tantas generaciones reunidas. Esta fiesta es una muestra viva de todo lo que hemos compartido como comunidad educativa y del vínculo que perdura a lo largo del tiempo”, afirmó Fornós.

Lestonnac está conmemorando este curso con una serie de actividades culturales, educativas e institucionales de Lestonnac sus más de dos siglos y medio de historia al servicio de la educación en Lleida.