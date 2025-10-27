Las ‘catifes’ de flores, rumbo a la Unesco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, manifestaron ayer su firme apoyo al impulso de la candidatura de las Catifes de Corpus para ser reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Durante su visita a los tapices florales que llenaban la avenida Francesc Macià y la rambla Ferran de Lleida, en el marco de la XVI Trobada Nacional de Catifaires, la consellera expresó su satisfacción por estar presente en una ciudad que, a pesar de la lluvia, sigue vibrando con la belleza de las alfombras de flores. “Hoy, aunque el tiempo no nos acompañe, la Rambla sigue rebosante de alegría gracias a estas preciosas alfombras. Estamos acompañando a los catifaires en este proceso hacia la Unesco, un camino que ya está llegando a su fase final”, destacó la consellera, subrayando el apoyo total de la Generalitat de Catalunya a esta iniciativa.

Hernández también explicó que el apoyo institucional es clave para asegurar que las Catifes de Corpus de Lleida no solo se reconozcan como una tradición local, sino como un patrimonio cultural universal. “Una vez que logremos el reconocimiento, el verdadero trabajo comienza. Este es un apoyo sin fisuras, y vamos a seguir trabajando codo a codo con los catifaires y las instituciones implicadas”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, aseguró que el ayuntamiento también se sumará activamente a la candidatura. “La Paeria ya colabora estrechamente con el Patronat del Corpus de Lleida, y el próximo viernes, durante el pleno del ayuntamiento, presentaremos una declaración institucional que apoyará esta iniciativa”, declaró. El alcalde reconoció que, aunque el proceso hacia el reconocimiento por parte de la Unesco no es fácil, las circunstancias actuales lo hacen especialmente propicio. “Sabemos que no es un camino sencillo, pero el hecho de que esta candidatura sea parte de una propuesta transnacional que incluye a Catalunya y otros países, abre una ventana estratégica para conseguirlo”, añadió Larrosa.

El alcalde también hizo un llamamiento a recuperar el esplendor de los eventos de Corpus Christi de años anteriores. “Me gustaría que, con esta candidatura, volviéramos a revivir el ambiente festivo y participativo de antaño, con más entidades sumándose a la creación de alfombras, como ya ocurrió en el pasado”, subrayó.

La lluvia que cayó durante la tarde del sábado y la mañana de ayer no ahogó la tradición, aunque la mayoría de catifes tuvieron que cubrirse con lonas de plástico para protegerlas de la humedad. “Su resistencia a la climatología depende de las técnicas y materiales usados en cada creación. Algunas están elaboradas con materiales que absorben el agua y no requieren protección”, explicó Enric Figueres, presidente del Patronat del Corpus de Lleida, entidad organizadora de la Trobada. Pese a la meteorología adversa, Figueres destacó que la sensación colectiva por parte de las catorce delegaciones participantes, la organización y las entidades colaboradoras era de “satisfacción absoluta”.

Además, en el marco del certamen, tuvo lugar la fiesta Desgavell Tradicional en la avenida Francesc Macià, coincidiendo con el veinte aniversario de la Agrupació dels Cavallets del Patronat del Corpus.