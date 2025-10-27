Luz de emergencia V-16: la homologada está conectada a la DGT y ya tiene fecha para su uso obligado

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Con menos de un año por delante para su implementación obligatoria, la nueva baliza luminosa V-16 conectada se convertirá en el único dispositivo homologado para señalizar incidencias en carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña informativa para concienciar a los conductores españoles ante la inminente entrada en vigor de esta normativa, prevista para el 1 de enero de 2026.

La principal motivación de este cambio reside en la preocupación por la seguridad vial. Según datos oficiales, cada año fallecen aproximadamente 22 personas atropelladas en las carreteras españolas mientras colocan los triángulos de emergencia, una maniobra que obliga a los conductores a abandonar el vehículo y exponerse al tráfico. La V-16 elimina este riesgo al no requerir que el conductor salga del vehículo.

Montse Estaca, responsable de la Plataforma DGT 3.0, ha reconocido que esta nueva luz de emergencia sigue siendo "la gran desconocida" para muchos conductores, a pesar de que su uso será obligatorio dentro de pocos meses. "Nos aporta más seguridad", ha destacado Estaca, enfatizando las ventajas de este dispositivo frente a los triángulos tradicionales.

¿Qué es exactamente la baliza V-16 y cómo funciona?

La V-16 es un dispositivo compacto de color amarillo equipado con tecnología avanzada que emite una luz intermitente de alta intensidad visible en 360 grados. Su funcionamiento está garantizado durante al menos 30 minutos continuos tras su activación, tiempo suficiente para gestionar la mayoría de las emergencias en carretera. A diferencia de los triángulos, no requiere instalación ni colocación externa, lo que elimina el riesgo de atropello.

La versión que será obligatoria a partir de 2026 incorpora un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que permite la geolocalización del vehículo en tiempo real. Esta información se transmite automáticamente a los sistemas centrales de gestión de tráfico en España, que pueden activar alertas en paneles informativos y aplicaciones de navegación para advertir a otros conductores sobre el incidente.

El dispositivo está diseñado para ser visible hasta 1.000 metros de distancia en condiciones óptimas, especialmente durante la noche. Sin embargo, es importante destacar que esta visibilidad puede reducirse significativamente en condiciones meteorológicas adversas o en tramos de carretera con cambios de rasante, factores que los conductores deben tener en cuenta.

Beneficios para la seguridad vial y facilidad de uso

Una de las ventajas más destacadas de la V-16 es su accesibilidad universal. Los triángulos tradicionales presentaban dificultades para personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas o conductores de edad avanzada, que encontraban complicado salir del vehículo y colocarlos correctamente en la carretera. La nueva baliza simplifica este proceso al máximo: basta con activarla y colocarla en el techo del vehículo, sin necesidad de abandonarlo.

La DGT ha diseñado estos dispositivos teniendo en cuenta la durabilidad y fiabilidad. Incorporan baterías con una vida útil mínima garantizada de 18 meses, aunque se recomienda revisarlas y cargarlas al menos una vez al año para asegurar su correcto funcionamiento cuando sea necesario. Algunos modelos disponibles en el mercado ofrecen la posibilidad de recarga a través del encendedor del coche o mediante puerto USB.

Además de la seguridad física que proporciona al evitar que los conductores se expongan al tráfico, la V-16 aporta lo que los expertos denominan "visibilidad virtual". La capacidad de enviar automáticamente datos de geolocalización permite que los servicios de emergencia y otros conductores sean alertados de forma inmediata sobre la presencia de un vehículo detenido, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta ante incidentes.

Periodo transitorio y adaptación de los conductores

Desde el año 2021, los conductores españoles han podido utilizar voluntariamente tanto los triángulos como las luces V-16 no conectadas para señalizar emergencias. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026 solo será válido el uso de la versión conectada de la baliza V-16, lo que implica que millones de conductores deberán adaptarse a esta nueva tecnología durante los próximos meses.

La DGT ha instado a los conductores a no esperar hasta el último momento para adquirir estos dispositivos. "Todavía existen muchas dudas sobre su funcionamiento y características", reconocen desde el organismo, motivo por el cual se están intensificando las campañas informativas durante este 2025. Los precios de estos dispositivos varían según el fabricante y sus características, pero se pueden encontrar modelos homologados a partir de 20 euros.

Los expertos en seguridad vial consideran que esta medida representa un avance significativo en la prevención de atropellos en carretera. La combinación de mayor visibilidad física y alertas digitales en tiempo real supone una mejora sustancial respecto al sistema tradicional de señalización. La previsión es que, una vez implementada completamente, pueda reducir hasta en un 30% los accidentes secundarios derivados de vehículos detenidos en la vía.