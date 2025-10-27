Panellets fáciles y rápidos: la receta ideal para celebrar el Día de Todos los Santos

Publicado por Redacció Lleida Creado: Actualizado:

Con la llegada del Día de Todos los Santos, los panellets vuelven a ser los protagonistas en muchas casas. Estos pequeños y dulces bocados, típicos de la festividad, tienen una larga tradición en la cultura gastronómica catalana y son ideales para disfrutar con familia y amigos. Pero si vas justo de tiempo, no te preocupes: te traemos una receta de panellets rápidos que no sacrifica sabor y que podrás hacer en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes rápidos y accesibles:

250 g de almendra molida

150 g de azúcar

1 patata pequeña cocida (o boniato)

1 ralladura de limón

1 huevo

Piñones, coco rallado o almendra laminada (para decorar)

Preparación en 5 sencillos pasos

Cocción rápida de la patata: Para ahorrar tiempo, puedes cocer la patata en el microondas en solo 5 minutos. Una vez cocida, tritúrala hasta obtener un puré suave. Si prefieres utilizar boniato en lugar de patata, también es una excelente opción, ya que aportará un toque más dulce.

Mezcla los ingredientes: En un bol, combina la patata con la almendra molida, el azúcar y la ralladura de limón. Mezcla bien hasta que la masa sea homogénea.

Forma los panellets: Divide la masa en pequeñas porciones y dales forma redonda. Si vas a hacer varios tipos de panellets, separa diferentes cantidades de masa para cada variante: unos para piñones, otros para coco, etc.

Decora los panellets:

Panellets de piñones: Pasa las bolitas por piñones y presiona para que se adhieran.

Panellets de coco: Mezcla la masa con coco rallado.

Panellets de almendra: Cubre las bolitas con almendra laminada o triturada.

Horneado exprés: Precalienta el horno a 200 ºC y hornea los panellets durante 8-10 minutos. El calor fuerte garantiza que se doren rápidamente, pero sin perder su textura suave. Ten cuidado de no dejarlos demasiado tiempo, ya que podrían quedar secos.

En tan solo unos minutos podrás disfrutar de unos panellets caseros, perfectos para celebrar Todos los Santos. Esta receta rápida es ideal para aquellos que, aunque tienen poco tiempo, no quieren renunciar al sabor de este tradicional dulce.

Origen y tradición

El origen de los panellets se remonta al siglo XVIII, cuando su elaboración estaba ligada a ceremonias religiosas y se realizaban en monasterios y panaderías. Al principio, eran un alimento preparado para las ofrendas religiosas debido a su larga durabilidad, ya que los ingredientes principales, como la almendra y el azúcar, se conservaban bien durante mucho tiempo. Estos dulces mediterráneos, con una base de almendra, eran ideales para las largas ceremonias de Todos los Santos y, con el tiempo, se popularizaron entre la población.