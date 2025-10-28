Panellets veganos: el dulce tradicional de Todos los Santos, ahora sin ingredientes de origen animal

Publicado por segre Lleida Creado: Actualizado:

Con la llegada de la festividad de Todos los Santos, los panellets, un dulce tradicional a base de almendra, se preparan en muchos hogares de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Ahora, los amantes de la comida vegana pueden disfrutar de una versión sin ingredientes de origen animal, ideal para celebrar la Castañada.

La historia y nutrición de los panellets veganos

El origen de los panellets se remonta a las festividades celtas como Samhain, una celebración que marcaba el fin de la temporada de cosechas y el inicio de la oscuridad del invierno. Con el paso del tiempo, esta costumbre fue absorbida por las tradiciones cristianas con la llegada de los romanos, integrándose en la fiesta de Todos los Santos, una fecha destinada a honrar a los difuntos. En las zonas del noreste de España, los panellets, junto a las castañas y boniatos, se han consolidado como una de las ofrendas gastronómicas más representativas de esta festividad.

Hoy, los panellets veganos mantienen la esencia de esta receta histórica, sustituyendo ingredientes como el huevo, la patata o el boniato por opciones 100% vegetales, sin perder el sabor característico de este dulce. Además de respetar los principios del veganismo, los panellets veganos también ofrecen beneficios nutricionales destacados. Al estar elaborados a base de almendra molida, aportan una excelente fuente de energía gracias a los carbohidratos complejos de lenta absorción, ricos en proteínas y ácidos grasos esenciales como el omega 6 y omega 9. También son ricos en fibra, vitaminas del grupo B, y minerales como el calcio, magnesio, fósforo, potasio y zinc.

Ingredientes para Panellets Veganos

250 g de almendra molida

300 g de azúcar integral de caña

Ralladura de 1/2 limón

200 ml de agua

100 g de piñones

100 g de almendras

100 g de coco rallado

Cerezas confitadas

Preparación en pasos sencillos

Preparar el almíbar: Hervir 200 g de azúcar con 200 ml de agua durante 15 minutos.

Hacer la masa: Mezclar almendra molida, azúcar, ralladura de limón y almíbar hasta formar una masa.

Formar panellets: Crear bolitas de masa, rebozarlas en piñones, almendra o coco, y decorarlas con cerezas confitadas.

Hornear: Colocar los panellets en el horno a 175º durante 10-12 minutos.

Los panellets veganos son una opción ideal para quienes desean mantener vivas las tradiciones de Todos los Santos y la Castañada, pero con un enfoque más consciente y saludable. Esta versión sin ingredientes de origen animal es perfecta no solo para veganos, sino también para cualquier persona que busque una alternativa deliciosa y nutritiva.

Además de ser fáciles de preparar, estos panellets aportan el mismo sabor auténtico que ha acompañado a generaciones durante siglos. Así que este 31 de octubre, anímate a disfrutar de este clásico de la repostería, ahora en una versión más respetuosa con el medio ambiente y los animales, sin renunciar al sabor ni a la tradición.