El SEPE lo confirma: existe una prestación especial de 600 euros para un grupo de trabajadores

Los profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y la música en España pueden respirar más tranquilos este 2025. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado la consolidación de una prestación extraordinaria de hasta 600 euros destinada específicamente a este colectivo, que entró en vigor a principios de año para hacer frente a la marcada inestabilidad laboral que caracteriza al sector.

Esta ayuda, conocida popularmente como "el paro de los artistas", supone un importante respaldo económico durante los períodos de inactividad para aquellos trabajadores que no pueden acceder a la prestación contributiva habitual por la naturaleza intermitente de sus contrataciones. La medida busca compensar la volatilidad de ingresos en un sector donde se alternan momentos de alta demanda con temporadas de escasa actividad.

La prestación puede percibirse durante un máximo de 120 días y su requisito fundamental, además de los generales para cualquier ayuda por desempleo, es pertenecer específicamente a las actividades artísticas contempladas en la normativa vigente. Su diseño responde a una realidad laboral compleja que afecta a miles de profesionales del ámbito cultural en nuestro país.

Requisitos para solicitar la prestación artística

Para acceder a esta ayuda extraordinaria, los interesados deben cumplir dos condiciones básicas: encontrarse en situación legal de desempleo y mantener el alta y cotización en el sistema de la Seguridad Social española. Más allá de estos requisitos generales, el SEPE ha establecido dos vías principales para acreditar la actividad profesional necesaria:

Por un lado, se puede demostrar haber estado dado de alta con prestación real de servicios durante al menos 60 días en los 18 meses previos a la situación de desempleo. Alternativamente, es posible acreditar 180 días de alta en los últimos seis años anteriores a la fecha del desempleo, ya sea mediante servicios efectivos o regularizaciones anuales.

Estas condiciones flexibles permiten que muchos profesionales que trabajan de manera intermitente pero constante puedan verificar su vinculación laboral con el sector artístico y así garantizar el acceso a la prestación cuando sea necesario.

Importe y duración del apoyo económico

La cuantía base de la prestación equivale aproximadamente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone unos 480 euros mensuales. Sin embargo, este importe puede incrementarse hasta alcanzar los 600 euros cuando se cumplen determinadas condiciones específicas relacionadas con las bases de cotización.

En concreto, para obtener la cuantía máxima es necesario que la media diaria de las bases de cotización correspondientes a los últimos 60 días de prestación real de servicios supere los 60 euros. En estos casos, el beneficiario recibe el 100% del IPREM como pago mensual durante el período de percepción.

La duración total de la ayuda no puede exceder los 120 días, y los beneficiarios que deseen solicitarla en más de una ocasión deberán esperar al menos un año entre el final de una prestación y el inicio de la siguiente.

Beneficiarios y compatibilidades con otras ayudas

El alcance de esta prestación no se limita exclusivamente a los artistas en sentido estricto, sino que incluye también al personal técnico y auxiliar vinculado a las producciones escénicas, audiovisuales y musicales. Esta amplitud permite que toda la cadena productiva cultural pueda beneficiarse de esta red de seguridad económica.

Un aspecto importante a considerar es que esta ayuda es incompatible con otras prestaciones públicas o con trabajos remunerados, ya sea por cuenta propia o ajena. Esta restricción busca evitar duplicidades y garantizar que la prestación funcione efectivamente como un soporte durante los períodos sin ingresos laborales.

Esta medida representa un avance significativo en la protección social de un colectivo que tradicionalmente ha estado expuesto a altos niveles de inseguridad económica y precariedad laboral, consolidando en este 2025 un instrumento de apoyo específico para los profesionales de la cultura en España.