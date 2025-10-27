Som Cinema premia el film ‘Un bany propi’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un bany propi, dirigido por Lucia Casañ y producido por PT Media y à Punt, obtuvo el premio al mejor largometraje de ficción en el el festival Som Cinema y Aigua salina, dirigida por Ivet Moreno y Abraham Delgado y producido por ESCAC Films, el de mejor cortometraje de ficción. Asimismo, el jurado otorgó una mención especial al largometraje de ficción Sima’s song, de Roya Sadat y el corto de ficción Bonita, de Eva Santana y Albert Carbó. El premio del jurado fue para el largo de ficción La invasió dels bàrbars, de Vicent Monsonís. El film Loquillla mía, de Clàudia Estrada Tarascó, se llevó el galardón al mejor corto documental y Muñequita linda, de David Moncasi, el de mejor largometraje documental. Hubo menciones especiales del jurado para el cortometraje La huella del barro, de Rodrigo Màrquez, y el largometraje Sunu gaal (El nostre cayuco), de Josep T. Paris.