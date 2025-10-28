Muere Björn Andresen, el niño de ‘Muerte en Venecia’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El actor y músico sueco Björn Andrésen ha fallecido a los 70 años, según confirmó el cineasta Kristian Petri, autor junto con su pareja Kristina del documental El chico más guapo del mundo, título que recogía la definición del italiano Luchino Visconti, quien quedó deslumbrado tras dirigirlo en el papel de Tadzio en Muerte en Venecia.

La infancia de Andrésen, nacido en Estocolmo en 1955, estuvo marcada por la pérdida de sus padres, él en un accidente y ella al suicidarse cuando tenía diez años. El actor se crió con su abuela, quien lo animó a iniciarse en el modelaje y la interpretación. A los 15 años le llegó la oportunidad de Muerte en Venecia, donde interpretó a Tadzio, con quién se obsesiona un hombre mayor interpretado por Dirk Bogarde. En su trayectoria, Andrésen participó en más de 30 películas y series de televisión, la mayoría en Suecia.

Andrésen tuvo dos hijos, Robine y Elvin, cuya muerte súbita a los nueve meses le sumió en una depresión.

Petri recuerda que Muerte en Venecia fue “muy importante” para Andrésen, un proyecto que “nunca pudo olvidar”. “Estaba ahí todo el tiempo, para bien o para mal. Pero me di cuenta de que no tenía ganas de hablar de ello”.