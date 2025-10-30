Una empresa de turrones de Lleida crea un calendario de adviento con las monjas clarisas

Monjas clarisas del convento de Balaguer trabajando en la elaboración del calendario de adviento que han hecho en colaboración con Alemany.Anna Berga / ACN

Torrons y Mel Alemany de Os de Balaguer ha lanzado este año su primer calendario de adviento, una propuesta innovadora desarrollada en colaboración con las hermanas clarisas del convento de Balaguer. Este producto especial, que ya se puede adquirir en la tienda en línea de la marca, está diseñado específicamente para el público sénior, ofreciendo una alternativa a los tradicionales calendarios infantiles que dominan el mercado.

El calendario contiene 24 cajas artesanales, cada una con un dulce de Alemany y un mensaje de esperanza redactado por las religiosas, con el objetivo de recuperar la espiritualidad tradicional vinculada al periodo de adviento. "La idea es que las madres lo regalen a las abuelas y que las abuelas lo compartan con los nietos", explica Ferran Alemany, propietario de la empresa leridana, quien ha identificado un vacío en el mercado con respecto a propuestas dirigidas a las personas mayores.

María Victoria Treviño, madre de las clarisas, destaca que este calendario reivindica "el estilo verdadero del calendario de adviento como herramienta" para prepararse para la Navidad. Empieza el primer domingo de Adviento y cada día ofrece, además del dulce, reflexiones y pensamientos que invitan a vivir esta época con más profundidad espiritual.

Artesanía con alma

Las monjas clarisas elaboran manualmente cada calendario después de la misa y la plegaria personal, aportando una dimensión espiritual al producto. "Hacemos este sentido de plegaria también por la gente que saben que lo necesitan", comenta sor Leticia, una de las religiosas implicadas en el proyecto, destacando el doble vertiente material y espiritual del producto.

Variedad de productos artesanales

Entre las sorpresas gastronómicas que esconde el calendario hay trozos de turrón, variedades de miel (desde la tradicional de romero hasta innovaciones con cúrcuma o canela), crema de avellana con cacao y bombones, entre otras delicias. Una de las propuestas más singulares es un pequeño jabón elaborado con miel de Alemany, fruto de una colaboración que ya hace cuatro años que dura entre la empresa y el convento, y que simboliza la limpieza y renovación previas a la Navidad.

El calendario se puede comprar en la tienda en línea de Alemany, con un descuento de preventa disponible hasta el 10 de noviembre de 2025, fecha en que empezarán los envíos de este dulce proyecto intergeneracional que une tradición, espiritualidad y gastronomía artesana catalana.