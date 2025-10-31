Lotes de Navidad con valor social y mucha calidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La iniciativa Oh!mylot, impulsada por entidades sociales como Alba, L’Olivera y Casa Dalmases, prevé distribuir unos 20.000 lotes gastronómicos de Navidad con la colaboración de unas 200 empresas. El proyecto da empleo directo a 15 personas, en su mayoría con discapacidad o en riesgo de exclusión, y genera trabajo indirecto para otras cien. El catálogo de este año ofrece 11 propuestas de lotes, con precios entre 24,26 y 94,97 euros. Oh!mylot colabora con 33 productores locales y reúne 120 productos, el 90% con origen social. “Queremos ofrecer lotes doblemente buenos: por su calidad y por su valor social”, destaca Jordi Lloveras, responsable del proyecto. La campaña de este año lleva por lema Per un Nadal sense ‘quecos’!, una llamada a apostar por productos de calidad y con compromiso social.