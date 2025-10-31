Objetos ‘vintage’, vehículos históricos y fotos originales de Elvis, en Lleidantic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pabellón 4 de Fira de Lleida abrirá sus puertas el fin de semana del 8 y 9 de noviembre para acoger la 31 edición de Lleidantic, la 18 de Lleida Retro, la 14 de la Trobada del Disc y la cuarta edición de Mini Expo Tren. En total, participarán 45 expositores con una gran cantidad de piezas antiguas y vintage, más de setenta vehículos antiguos y clásicos y miles de discos de vinilo y cd's, además de maquetas ferroviarias. Las ferias abrirán de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Ayer, durante la presentación del evento, Pilar Bosch, concejala de Cultura y Promoción de la Ciudad, aseguró que las cuatro ferias “proporcionan la experiencia de tocar, sentir, oler, pasear y comprar objetos, de revivir nuestra historia”. También destacó actividades como la presentación de la colección de Adrià Codina de fotografías originales de Elvis Presley.

Por su parte, Manel Llaràs, vicepresidente primero de la Cambra de Comerç de Lleida, puso en valor la “consolidación” de los cuatro certámenes mientras que Xavier Monné, director de los servicios territoriales de Economía y Finanzas, remarcó que “dan apoyo al comercio local”, fomentan la sostenibilidad y promueven “la preservación del patrimonio”. Por último, el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, incidió en que el certamen recoge “la tradición de recuperar todo lo que es vintage”. Mientras, Antoni Pomés y Maria Jesús Freixa, del Club de Vehicles Històrics de Lleida, explicaron que Lleida Retro acogerá más de setenta vehículos que van desde 1924 a los años 70, como una colección de coches Seat o varios Citroën SM como los que utilizaban los presidentes franceses Pompidou, Mitterrand o Chirac, entre otros modelos.