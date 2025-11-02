Formación a la Guardia Urbana de Lleida contra las violencias machistas

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra en Lleida.Roger Segura / ACN

Un total de 222 agentes y mandos de la Guardia Urbana participarán en la acción formativa Jornada de Violència de Gènere, organizada por la concejalía de Políticas Feministas junto con la de Seguridad, Movilidad y Civismo. El objetivo es dar a conocer los conceptos y elementos básicos que se pueden dar en situaciones de violencias machistas en el entorno profesional.

Es la primera vez que la Paeria imparte una formación de este ámbito, aunque algunos agentes lo han hecho de forma individual. Se hará en cuatro sesiones en la comisaría de la Urbana los días 11, 13, 18 y 20 de noviembre.