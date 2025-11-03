Un radiotelescopio para observar el cielo diurno en el Parc Astronòmic del Montsec

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) cuenta ya con un radiotelescopio. El nuevo aparato, de tres metros de diámetro. Fue instalado el pasado viernes en el complejo y se espera que el mismo pueda entrar en funcionamiento, aunque sea en periodo de prueba, antes de finales de este año. El nuevo radiotelescopio permitirá, a través de ondas de radio, observar el cielo incluso los días que esté nublado y será especialmente útil para la observación solar durante las visitas diurnas. Y es que este nuevo instrumento muestra los objetos más intensos tanto de día como de noche incluso cuando se presentan condiciones meteorológicas adversas. La incorporación de esta infraestructura en el parque es uno de los proyectos ganadores del presupuesto participativo de Ferrocarrils de la Generalitat del pasado año.

Además de este radiotelescopio, entre las novedades de este año en el PAM destaca la incorporación de tres nuevos telescopios portátiles Dobson, de 30 centímetros de diámetro. Los aparatos están a disposición de los visitantes para poder disfrutar mejor de la visión de los planetas y la Luna. Estos telescopios se suman a los fijos situados en las cúpulas y que, mediante cámaras, permiten observar aquellos objetos que no vemos a simple vista.