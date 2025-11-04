Quema la cúpula de madera de un restaurante de los hermanos Roca en Vilablareix, Girona

Publicado por redaccó Creado: Actualizado:

La cúpula de madera del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix (Girona) ha quemado enteramente este martes en un incendio del cual los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 4.33 horas. Según han informado los Bombers, el fuego está estabilizado desde las 7 horas de este martes y no hay ningún herido.

Los trabajos de los Bombers, que se han desplazado con 10 dotaciones, se centran en la protección de la masía.