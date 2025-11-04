Taller de fotos del CurtÀneu en Esterri y cortos en Sorpe

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La segunda jornada el pasado domingo del CurtÀneu, Mostra Internacional de Curtmetratges de les Valls d'Àneu, arrancó en la sede del Consell Cultural con un singular taller de fotografía con smartphone, impartido por el fotógrafo Marc Obiols, en el que participaron una quincena de personas. El certamen se trasladó por la tarde a L’Estudi de Sorpe, donde medio centenar de espectadores disfrutaron de la segunda sesión de cortometrajes de esta edición. El CurtÀneu proyectará 63 cortos hasta el próximo domingo, con sesiones también en Espot, Escaló, Isil, València d’Àneu y Son. La organización destacó que ya se han inscrito unas 60 personas en el CurTast gastronómico del próximo sábado en Esterri.