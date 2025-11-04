Una leridana baila con Lady Gaga

Tocar el cielo con las manos es lo que experimentó la joven leridana Laia Sallan Trepat, artista drag conocida como Cherry Bish, tras tener la oportunidad de compartir escenario con la mismísima Lady Gaga en su tercer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado viernes. La noche anterior, se celebró una fiesta privada en la sala La Paloma en la que hubo un concurso de baile a ritmo de The Dead Dance, del último álbum de la estrella estadounidense. “Me invitaron porque soy súper fan y como artista drag me caracterizo como ella muchas veces”, explicó ayer a SEGRE. Había rumores de que Lady Gaga estaría presente en el evento y así fue. “En el escenario yo me puse delante, para tener contacto visual con ella. La coreografía me la sabía muy bien y fui finalista con un chico de Madrid. No sabíamos cuál sería el premio, solo nos decían que era algo muy especial”, añadió. ¡Y lo fue!. Los dos fueron invitados a bailar en el concierto de la noche de Halloween en el Sant Jordi en el marco de la gira The Mayhem Ball.

“Su equipo hizo que nos sintiéramos muy cómodos. Nos maquillaron y peinaron y ensayamos la coreografía, que adaptaron para que nosotros tuviéramos protagonismo”, aseguró. La leridana actuó justo detrás de la artista. “Sabía que era algo que no se repetiría y quería disfrutar el momento. Es un recuerdo que tendré para siempre”, remarcó. “Al acabar nos presentó al público con nuestros nombres, fue un momento muy bonito”, dice. Una vez acabada la actuación, los dos jóvenes pudieron seguir el concierto desde la zona VIP. Pensaban que la noche no podría mejorar, pero estaban equivocados, ya que pudieron conocer a la cantante en su camerino. “Era como me la imaginaba. Una persona muy amable y atenta. Siempre me quedará esa conversación tan bonita que tuvimos”, enfatizó.