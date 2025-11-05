Incendio en el restaurante de los hermanos Roca en Vilablareix

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cúpula de madera de enormes dimensiones que preside el restaurante de eventos de los hermanos Roca, el Mas Marroch, en Vilablareix, ardió por completo en un incendio que se declaró la madrugada del lunes al martes, sin que se produjeran heridos.

Según los Bomberos de la Generalitat, el aviso del siniestro se recibió a las 4:33 horas. La cúpula de madera, una estructura de más de veinte metros de diámetro y diez de altura, ardió por completo y el trabajo de los efectivos se centró en proteger el edificio anexo, la masía gótica del siglo XV que da nombre al restaurante. El fuego se dio por estabilizado a las 7:00 horas y las causas se investigan actualmente.

Uno de los tres hermanos Roca, Josep, sumiller del Celler de Can Roca, el restaurante de la familia reconocido con tres estrellas Michelin, lanzó un mensaje positivo tras lo ocurrido: “El fuego y el humo como punto de partida de la creación. Recuperar, reconducir, rehacer”, al tiempo que mostró su “alivio” al no haber desgracias humanas.