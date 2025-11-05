Martí Domínguez: «Matar a Peset fue un magnicidio»

El profesor y escritor valenciano Martí Domínguez inauguró ayer el curso de Filologia Catalana i Estudis Occitans con una conferencia en el Rectorat de la UdL. Aprovechó para hablar con SEGRE sobre su última novela, Ingrata pàtria (Proa), sobre las últimas tres horas del rector de la Universitat de València antes de ser ejecutado en 1941 por el franquismo.

¿Por qué escogió escribir sobre Joan Baptista Peset?

Es el propio mundo académico, sus colegas, quienes lo denuncian para que sea condenado. En la novela trato sobre las tres horas que pasaron desde que lo sacaron de su celda hasta que llegó al lugar donde lo mataron.

¿Lo persiguieron porque era un intelectual?

Cambió muchas cosas en la universidad. Era un renovador y dio el paso a la política con el Frente Popular. Los suyos, la clase burguesa, no le perdonó que batallara por los pobres. Quizá si hubiera pasado más tiempo se hubiera salvado, pero estaban tan convencidos de que el nazismo conquistaría Europa que quisieron quitárselo de encima. Fue un magnicidio, el único rector que mataron en la posguerra.

¿Por qué?

También fue un aviso a navegantes de que no querían intelectuales, gente que cuestionara el sistema.

Es una novela coral, ¿le costó mucho?

Me costó, sí, pero es importante destacar la figura de los otros tres condenados que acompañaban a Peset y que todavía están en la fosa común. Es un trabajo historiográfico para reivindicar a los anónimos. Y también me parecía interesante estudiar las motivaciones de los autores, como las del director de la cárcel, que estaba tan convencido de la labor que hacía que incluso escribió un libro.

¿Es importante hoy en día seguir hablando de la historia?

Me impacta el desconocimiento que hay entre los jóvenes y cómo vamos transigiendo en tantas cosas poco a poco. La ultraderecha está cada vez más presente, con políticas negacionistas, y agitadores que engañan a la opinión pública. Podemos elegir entre luz y tinieblas y ser consecuentes con nuestro voto. Porque la sociedad civil tiene un gran poder pero debe usarse bien.

¿Y qué papel debe tener la universidad?

El mundo universitario, como creía Peset, debe ir enfocado a mejorar la vida de las personas. Y las universidades también deben enseñar educación cívica y pensamiento crítico.

Reconocen un trabajo sobre Joan Fuster

El estudio Circuit, assaig i país: Joan Fuster a «Jornada de las Artes y las Letras», de Diego Albarracín Albarracín, recibió ayer el Premi Joan Julià-Muné para trabajos de fin de grado en Filología catalana del Institut d’Estudis Catalans y el departamento de Filología y Comunicación de la UdL.