Lleida brilla en el Gastronomic

La 16 edición de Gastronomic Forum Barcelona clausuró ayer una convocatoria con una participación que ha superado los 21.800 visitantes. Empresas, productores y cocineros leridanos volvieron a estar presentes en la última jornada con varias actividades. El chef Sergi de Meià, director de la Fundaicó Coma de Meià, participó en una mesa redonda sobre la importancia de promover la enseñanza de la cocina catalana en las escuelas de hostelería y turismo. Entretanto, se falló el Premi Cuiner 2025 Gastronomic Forum Barcelona, que recayó en Helena Termes y Jeffrey Ruiz, del restaurante Cort del Mos de Palamós, con el restaurante El Raier de La Pobla de Segur entre los finalistas. Claudia Gozzi y Jaime Bes cocinaron en directo. Mientras, los visitantes pudieron disfrutar de una cata de aceites de oliva virgen extra de las Terres de Lleida con la Cooperativa La Granadella, Oli La Vansa, Agrària Vallbona de les Monges y Sant Miquel de Tudela.

Durante tres días, el certamen rindió homenaje a la nueva cocina catalana congregando a los chefs catalanes con tres estrellas Michelin en un programa con 180 expertos y 190 sesiones gastronómicas. Más de 400 empresas del ámbito de la hostelería y la restauración, un 10% más que la edición anterior, exhibieron sus últimas innovaciones y productos. Entre ellas, cerca de 60 de las comarcas leridanas. Al respecto, el director de Gastronomic Forum Barcelona, Josep Alcaraz, subrayó que “esta edición ha sido decisiva para consolidarnos como una plataforma de negocio imprescindible tanto para grandes como pequeñas empresas donde el talento, el producto y la innovación van de la mano”. La próxima edición se celebrará del 2 al 4 de noviembre de 2026.

La ‘escudella take away’, premio al producto innovador

El salón gastronómico acogió también la entrega de premios. Así, la escudella take away de Cuinats Jotri recibió el Premio InnoForum al producto más innovador mientras que el Mejor Panettone Tradicional de España, organizado por el Gremi de Pastissers de Barcelona, reconoció a la Pastisseria Oriol Carrió de Barcelona y la categoría de Mejor Panettone de Chocolate fue para Can Jan de Torredembarra. Finalmente, el concurso The Baker, del Gremi de Flequers de Barcelona, designó a Xavi Pàmies como mejor panadero.