Lluvia y nieve en el Pirineo: la previsión del tiempo para este fin de semana en Lleida

El tiempo en el Pirineo de Lleida cambiará significativamente este fin de semana con la llegada de un frente que provocará lluvias y nevadas. Les predicciones meteorológicas para estos primeros días de noviembre muestran un panorama variable que empezará con precipitaciones y acabará con una mejora general de las condiciones atmosféricas.

Viernes con nubes

La jornada del viernes se caracterizará por un aumento progresivo de la nubosidad durante el día, especialmente en medida que avancen las horas. Hacia el final del día, un frente atmosférico entrará por el oeste de la provincia, llevando posibilidad de lluvia en varias zonas de Lleida. Con respecto a las temperaturas, las máximas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las mínimas experimentarán un ligero descenso.

Precipitaciones y nieve en el Pirineo sábado

De cara al sábado, las precipitaciones podrían afectar a muchos puntos de Lleida durante la mañana, pero a medida que avance la jornada, quedarían concentradas principalmente en la zona del Pirineo. La cota de nieve se situará entre los 1.700 y los 1.900 metros de altitud. Les temperaturas, tanto máximas como mínimas, no presentarán variaciones importantes. El viento soplará de componente oeste con rachas que podrían alcanzar intensidad moderada.

Retorno de la estabilidad domingo

El panorama cambiará completamente para el domingo, cuando predomine el tiempo estable y soleado en la mayor parte de la provincia. Sin embargo, a las primeras horas del día podrían aparecer algunas nubes bajas y nieblas matinales en la plana de Lleida que se disiparán con el avance del día. Les temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios, pero las mínimas bajarán, provocando heladas débiles en la zona del Pirineo. El viento será flojo de componente oeste, contribuyendo a la sensación de buen tiempo generalizado que cerrará este fin de semana.