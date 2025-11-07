Más de 535.000 euros a investigaciones leridanas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La última edición de La Marató de 3Cat recaudó 10 millones de euros que permitirán financiar 36 proyectos de investigación liderados por 60 equipos de expertos en enfermedades respiratorias. En el caso del IRBLleida, se han destinado fondos a tres proyectos con un total de 535.454 euros. Concretamente, el estudio del doctor David Gonzalo Calvo sobre el diagnóstico precoz de la aspergilosis pulmonar invasiva recibirá 199.413 euros. Asimismo, el programa destina 138.457 euros a investigar el coste-efectividad de la implementación de un programa de cribado del cáncer de pulmón, a cargo de la doctora Jessica González Gutiérrez. Por último, la investigación sobre estrategias terapeúticas para la apnea obstructiva del sueño en gente mayor con sobrepeso o obesidad, liderada por el doctor Adriano Targa Dias Santos, recibirá una financiación de 197.584 euros.