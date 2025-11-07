Mejoras en la Fossa de la Violència Revolucionària

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria tiene en marcha una actuación de mejora de la Fossa de la Violència Revolucionària, situada en el departamento de Sant Josep del cementerio municipal, para preservar la dignidad y la memoria de este espacio conmemorativo. La intervención consiste en la sustitución de las baldosas perimetrales, que incluyen los nombres de las 552 personas asesinadas en la ciudad a partir del 18 de julio de 1936, en el contexto de la Guerra Civil. Las baldosas actuales presentaban un estado de deterioro avanzado.

La actuación ha sido impulsada por el área de Memoria Democrática, de la concejalía de Derechos Civiles. Está previsto que los trabajos finalicen antes de acabar el año. Recientemente se presentó el audiovisual Els Espais de Memòria al Cementiri de Lleida. Un recorregut pels espais de la Guerra Civil i la repressió franquista, que muestra las diferentes fosas comunes del cementerio, con explicaciones que contextualizan los hechos históricos.

Por otra parte, el Arxiu Nacional de Catalunya ha ingresado el fondo documental personal de Joaquim Trias i Pujol, reconocido médico y cirujano. El fondo está integrado por escritos, cartas, diarios personales y otra documentación familiar, militar y judicial, entre otros. Entre los documentos donados por los familiares hay cartas escritas desde Andorra la Vella, donde vivió exiliado y abrió una clínica.