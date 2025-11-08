Encuentros en la mesa

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El restaurante Lo Caragol ubicado en el Sícoris Club de Lleida acogió ayer la cuarta edición de la comida de hermandad de personas mayores impulsada por el proyecto La Xiqueta. Más de 80 comensales procedentes de Alpicat, Agramunt, Alguaire, La Portella, Corbins y otros municipios de la demarcación para compartir anécdotas en un almuerzo organizado por Laura Reullí, fundadora de la iniciativa La Xiqueta. El objetivo de la comida, afirma, es “reunir a gente de edades similares que seguramente no habrían coincidido en otro sitio para que hagan vida social y pasen un rato agradable”. La reunión de ayer estuvo llena de sorpresas: hubo sorteos, manualidades y actuaciones, como la del cantante Christian Modol, que deleitó a los invitados con un concierto durante la sobremesa que acabó desencadenando un baile conjunto. En junio ya se había celebrado otra comida en el restaurante La Mina que también fue un éxito rotundo, reuniendo a unos 90 comensales. Laura Reullí subraya que “estos encuentros se cogen cada vez con más ganas y se crea un ambiente fantástico”. Paralelamente, Reullí lleva años organizando talleres semanales de estimulación neurocognitiva junto a Càritas. A estas sesiones para personas de la tercera edad se puede inscribir cualquiera que tenga más de 60 años. La oferta es variada: yoga, gimnasia, talleres de ajedrez, de manualidades y de estimulación, entre otras actividades pensadas para trabajar cuerpo y mente. Tienen como escenario diferentes espacios y locales de la capital, como la iglesia de Santa Teresita o la de Sant Pau, en el barrio de la Mariola. Toda la información sobre las actividades y reuniones que organiza La Xiqueta se puede encontrar en su página de Instagram (@la__xiqueta), donde también está disponible el teléfono de contacto. Además, existe un grupo de WhatsApp para estar al día de las nuevas iniciativas sociales.