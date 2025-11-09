Lleida muestra su compromiso

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Gran Recapte d’Aliments terminó ayer en la demarcación con un total de 100 toneladas de donaciones, una cifra que supone un ligero descenso respecto al año pasado, según el recuento provisional del Banc dels Aliments de Lleida. En la provincia se habilitaron 230 puntos de recogida, 62 de ellos en la capital, operativos durante el horario comercial del viernes y del sábado. La campaña contó con la participación de 1.100 voluntarios, que cubrieron el 85% de las necesidades. Cabe destacar que desde el Banc dels Aliments de Lleida se presta ayuda a 20.761 personas, con una media de 51,15 kilos de alimentos básicos por persona. Desde la entidad se quiso agradecer el compromiso de la ciudadanía, así como la colaboración de los voluntarios y comercios que han participado en esta edición. Todos los alimentos recogidos se han trasladado al parque móvil de la Caparrella, un espacio cedido por la Diputación. A partir de mañana comenzará la clasificación de los productos con la ayuda de los voluntarios.

A través del Gran Recapte se puede seguir apoyando a quienes más lo necesitan, ya que las donaciones se aceptan hasta el día 23 a través de la web granrecapte.com, y también mediante Bizum al número 33596. El año pasado se recogieron alimentos por valor de 471.294 euros, cifra que demuestra la gran implicación solidaria de la ciudadanía. El Gran Recapte se celebra en toda Catalunya bajo el lema Ho donem tot, mensaje que pretende poner en valor que cualquier aportación, por pequeña que sea, suma. Es un lema que refleja el espíritu solidario de la campaña y la movilización desinteresada de personas dispuestas a garantizar una alimentación digna. Los alimentos más necesarios son: leche, aceite, conservas (pescado y carne), arroz, pasta, legumbres cocidas, así como productos infantiles.