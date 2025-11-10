Sardanas, bailes de gigantes y el Ball de la Galop, en la Festa Major de Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los actos de la Festa Major de Balaguer continuaron ayer con la jornada sardanista que acogió la final del Campionat de Catalunya en la categoría senior. La actividad congregó a cerca de 400 sardanistas y una treintena de colles de todo el país. La ganadora fue la Colla Gatzara de Tarragona, que ya partía como favorita. Por lo que respecta al Campionat de la Terra Ferma las colles sardanistas de Balaguer demostraron su alto nivel. En la categoría infantil la colla Espiardenyes se proclamó campeona, mientras que en categoría gran los Verges del Miracle lograron un segundo puesto. En categoría veterana el triunfo fue para la colla Font de Valldans de Ponts. Tras el campeonato se celebró la ballada de gegants y de la Harpia y también el tradicional Ball de la Galop abierto a toda la ciudadanía.

La Festa Major del Sant Crist comenzó el jueves con el pregón y el viernes se celebró la ofrenda floral de los niños en el santuario, además del concierto de Els Pets entre otros el sábado por la noche. Las fiestas acabarán hoy lunes con actividades familiares como el taller Bon día Gegantons, a escorzar!, sesiones de cine, teatro y marionetas en la Sala Mercantil y conciertos de la Orquesta Maravella en el pabellón Inpacsa.