El chef Joel Castanyé y el agrónomo Ignasi Iglesias celebran la fruta dulce en Barcelona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El chef leridano con Estrella Michelin Joel Castanyé, del restaurante La Boscana de Bellvís, y el ingeniero agrónomo leridano Ignasi Iglesias participaron la pasada semana en el ciclo Agronomia i Gastronomia: el maridatge perfecte que tuvo lugar en Barcelona. El acto, organizado por la Associació d’Enginyeria Agronòmica (AEAC) y el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) se enmarca dentro de la iniciativa Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Durante la sesión, moderada por la directora de la revista Cuina, Judith Càlix, ambos expertos defendieron la fruta dulce como producto de identidad, innovación y sostenibilidad.

“La fruta no es solo un producto de postre. Es paisaje, es memoria y es territorio. En La Boscana hemos podido demostrar que puede ser tan mágica como cualquier otro ingrediente”, explicó Castanyé, durante su intervención. Por su parte, Iglesias repasó la trayectoria de innovación de la fruticultura catalana y los retos que afronta ante el cambio climático, y puso en valor el potencial tecnológico y científico del sector.

La jornada concluyó con una degustación de cocina creativa con frutas de temporada, elaborada por Castanyé.