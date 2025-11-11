Muere a los 112 años la abuela de Catalunya, la leridana Angelina Torres

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La mujer más edad de Catalunya, Angelina Torres, falleció este lunes a los 112 años y casi ocho meses. Nacida en Bellvís (Lleida) el 18 de marzo de 1913, era también la mujer más vieja de España y se encontraba entre las 40 personas más mayores del mundo, según la asociación Gerontology Research Group (GRG), que verifica fechas de nacimiento y de muerte. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado el pésame a la familia y ha recordado la visita que le hizo a su domicilio, en Barcelona, el año pasado. "Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha dicho la cabeza del ejecutivo catalán en la red X. La mujer más mayor de Catalunya, según la misma fuente, es ahora Carme Noguera, nacida en Olot en 1914.

Torres era la última persona catalana nacida antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ya que nació en 1913 en Bellvís. Su madre era un ama de casa de Montblanc. Su padre, un barbero de Fondarella, murió de un accidente de carro cuando su hija era pequeña. Como consecuencia, la madre se tuvo que marchar a Barcelona para trabajar y sus hijos también se fueron mudando a la capital. Angelina, la quinta de siete hermanos, fue a la escuela de las Salesianas.

Testimonio de la construcción de la Sagrada Familia

Más de un siglo después, este marzo explicó en una entrevista a la ACN que la capital catalana ha cambiado mucho desde que llegó, y recordó los "bailes por las calles" que hacía la gente en días marcados y verbenas. "Por Sant Joan, nos íbamos a Montjuïc, a la Font del Gat, a comer la coca", explicaba.

Además, relató una conversación que tuvo con albañiles que "estaban poniendo los cimientos" de la Sagrada Familia cuando era una niña. Cuando les preguntó qué estaban construyendo, los trabajadores le respondieron: "Haremos una iglesia de la cual Cataluña quedará orgullosa", explicaba, enfatizando que vio toda la construcción de la basílica, casi de principio a fin y que "ha quedado preciosa". Torres vivía con su hija, su nieta y su bisnieto muy cerca del templo de Gaudí.

"Los médicos han tenido que hacer bastante poco trabajo conmigo", dijo el mes de marzo. Uno de los motivos de poder haber cumplido tantos años podría ser genético, ya que su madre murió en el umbral de los 100 años y, una hermana suya, llegó a los 93. Angelina Torres se convirtió en la persona de más edad de Cataluña cuando, a los 117 años y 168 días, Maria Branyas murió en agosto del año pasado. El último año y medio de vida, Branyas se convirtió en la persona más vieja del mundo.

Más de 3.000 personas centenarias

Las personas centenarias residentes en Cataluña superaron por primera vez las 3.000 (3.051) el mes de julio, según las últimas estimaciones de población del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), publicadas la semana pasada. La cifra de centenarios ha crecido de manera continuada desde los años 80, cuando eran tan sólo 185, y en la última década han pasado de 2.000 a 3.000.