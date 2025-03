La mujer más anciana de España, la leridana Angelina Torres, cumple 112 años: "Me pregunto por qué he llegado a esta edad"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La mujer de más edad de Catalunya, Angelina Torres, cumple este martes 112 años. La sucesora de Maria Branyas como persona más longeva del país también lo es del Estado y ya se sitúa en la 57.ª posición a nivel mundial, según la asociación Gerontology Research Group (GRG), que verifica fechas de nacimiento y de muerte. En una entrevista a la ACN en motivo de su cumpleaños, dice que desconoce la receta de su longevidad. "Cada día me pregunto por qué he llegado a esta edad", expresa. Además, recuerda que "Barcelona era un pueblo" cuando ella era joven y que vio "nacer a la Sagrada Familia". Torres vive en un piso junto al templo de Antoni Gaudí con su única hija, una nieta y un bisnieto, que explican que no tiene ningún medicamento pautado.

Torres nació el 18 de marzo de 1913 en Bellvís, en Lleida, y su madre era un ama de casa de Montblanc. Su padre, un barbero de Fondarella, murió de un accidente de carro cuando su hija era pequeña. Como consecuencia, la madre se tuvo que marchar a Barcelona para trabajar y sus hijos también se fueron mudando a la capital. Angelina, la quinta de siete hermanos, fue a la escuela de las Salesianas, donde le enseñaban a leer y escribir por la mañana, y a coser por la tarde.

Testimonio de la construcción de la Sagrada Familia, casi de principio a fin

Más de un siglo después, explica que la ciudad ha cambiado mucho desde que llegó, y recuerda los "bailes por las calles" que hacía la gente en días marcados y verbenas. "Por Sant Joan, nos íbamos a Montjuïc, a la Font del gat, a comer la coca", explica.

Además, relata una conversación que tuvo con albañiles que "estaban poniendo los cimientos" de la Sagrada Familia cuando era una niña. Cuando les preguntó qué estaban construyendo, los trabajadores le respondieron: "Haremos una iglesia de la cual Catalunya quedará orgullosa", explica, enfatizando que ha visto toda la construcción de la basílica, casi de principio a fin y que "ha quedado preciosa".

El hambre durante la Guerra Civil y el oficio de corbatera

Uno de los cambios en la sociedad en comparación con hace un siglo que destaca más es que ahora todo el mundo trabaja, refiriéndose especialmente a las mujeres con niños. "Cuando yo era pequeña, las madres iban a esperar a los maridos que cobraran la semanada para ir a la plaza", explica. También califica los años de la Guerra Civil como terribles. "No teníamos comida, tenía que coger el tren en Estació de Francia con una maleta e ir a los pueblecitos a buscar comida, porque en Barcelona teníamos hambre, no teníamos nada", dice.

Después del conflicto, se casó con Josep Martí –que murió hace medio siglo– a quien ya conocía años atrás, pero de quien se tuvo que separar cuando lo llamaron en el frente, y en 1944 nació su hija Mercè.

A pesar de definirse como "mujer del hogar", durante aquellos años de posguerra trabajó, entre otros, de corbatera a la sastrería Vehils i Vidal en el centro de Barcelona. Los hombres "son muy guapos" con camisa y corbata, deja claro. De hecho, explica que tanto durante sus tiempos de actividad laboral como de jubilada en casa siempre le ha gustado coser y hacer ganchillo para hacer cualquier tipo de prenda de ropa.

Durante la entrevista con la ACN, Torres también recomienda a los jóvenes que "tengan paciencia" a la vida y que tengan "mucho de amor" tanto los hijos como las personas mayores, a quienes se tiene que respetar. Todavía sobre las generaciones que la suceden, explica que durante el día de su cumpleaños tendrá la presencia de su hija, sus nietos y bisnietos para "hacerse una foto". Además, tiene previsto recibir la visita del doctor Manel Esteller durante la mañana, ir a misa e ir a merendar chocolate con churros con toda la familia. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es una de las personalidades que han visitado Torres en los últimos meses, así como el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, o la alcaldesa de Bellvís, Sílvia Escalé, que le entregó una partida de nacimiento.

"Los médicos han tenido que hacer poco trabajo conmigo"

También con respecto a su 112.º cumpleaños, Angelina Torres no se explica cómo ha llegado a ser tan longeva y, de hecho, dice que "querría saber" por qué ha llegado tan lejos. "Por qué soy tan mayor, por qué me ha tocado a mí," reflexiona. Torres no sólo vuelve a cumplir años, sino que sigue sin tener enfermedades ni necesitar medicación regular, aparte "de alguna aspirina" de vez en cuando. "Los médicos han tenido que hacer bastante poco trabajo conmigo", dice. Uno de los motivos de poder haber cumplido tantos años podría ser genético, ya que su madre murió en el umbral de los 100 años y, una hermana suya, llegó a los 93.

De hecho, preguntada por como se lo ha hecho, comenta que ni se daba cuenta del paso de los años porque tenía unas rutinas muy claras, como arreglar la casa tan pronto como se levantaba, desayunar, ir a comprar, coser o ver alguna película en la televisión, unos hábitos que ahora se han visto reducidos con la movilidad actualmente más limitada.

Entre las aficiones y hábitos que ha tenido a lo largo de su vida, destaca "ir a comprar, trabajar, hablar con los amigos y ayudar a quienes no tiene", y expresa especial satisfacción y felicidad cuando ha echado una mano a alguien.

Sucesora de Maria Branyas

Angelina Torres se convirtió en la persona más anciana de Catalunya cuando, a los 117 años y 168 días, Maria Branyas murió en agosto del año pasado. El último año y medio de vida, Branyas se convirtió en la persona más vieja del mundo, y sólo se tiene registro fiable de siete personas –sólo dos en Europa– que hayan sido más longevas que la catalana residente en la residencia Santa Maria del Tura de Olot durante sus últimas dos décadas, también según GRG.

Las personas centenarias se multiplican por cinco desde 2000

A pesar de la excepcionalidad de que una persona llegue a la edad de Torres, el número de personas centenarias ha ido al alza los últimos años. Si el año 1981 había 140, la cifra creció significativamente hasta el final de siglo, llegando a 540 el año 2000, según datos de Idescat. Desde entonces, el aumento de los que han llegado al siglo de vida ha seguido siendo exponencial, ya que se han multiplicado por cinco hasta los 2.855 el segundo semestre del 2024.