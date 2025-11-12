Asistencia a personas con discapacidad en el Pirineo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federació Allem, representante del sector y el colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Lleida, y ADDA, entidad social y taller ocupacional de Vielha, presentaron ayer en El Pont de Suert el proyecto L’Assistent Personal arriba a l’Aran i l’Alta Ribagorça. Se trata de una iniciativa financiada por la Fundació “la Caixa” que permitirá desplegar la figura del asistente personal (AP) como servicio social de acompañamiento en ambos territorios, con el objetivo de cumplir la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

El AP es una figura que proporciona apoyo directo y personalizado en las actividades cotidianas de los usuarios (desde el ocio, hasta el deporte, la educación y el ámbito laboral) para favorecer la vida independiente y la plena inclusión a la comunidad.