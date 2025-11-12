Muere la supercentenaria leridana

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, originaria de Bellvís, que hasta ahora estaba considerada la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, según informó ayer la familia. Nacida el 18 de marzo de 1913, Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. Según el portal especializado Longeviquest, era la española de más edad en vida desde enero de 2025 tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años). A través de la red social X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, recordó ayer con una fotografía su visita a casa de Torres, de quien dijo que era una mujer “sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza”.

Quinta de siete hermanos, era una niña pequeña cuando la familia dejó Bellvís para trasladarse a la capital catalana después de que su padre, un barbero de Fondarella, falleciera de un accidente de carro. Cuando la edad se lo permitió, se adentró en el oficio de corbatera, donde ganaba seis pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba, y más tarde fue aprendiz en una tienda de modistas. Llegó la Guerra Civil y sufrió la escasez de alimentos, hasta el punto que tuvo que ir a Bellvís de vez en cuando para llenar la maleta de comida. Una vez finalizada la contienda, se casó con Josep Martí, con quien tuvo una hija y más tarde llegaron dos nietos y tres bisnietos. El pasado marzo, Torres aseguró que “los médicos han tenido poco trabajo conmigo”.

La leridana fue una testigo privilegiada de la Sagrada Familia, que prácticamente vio crecer y que pudo visitar hace unos meses. A la espera de una actualización, Longeviquest considera a la catalana Carme Noguera Falguera, nacida en Olot el 22 de agosto de 1914 y residente en Taradell, como la persona más longeva de España, con 111 años y 81 días. “No tengo ningún secreto”, aseguró ayer Noguera. La supercentenaria vivía de pequeña con su familia en la planta baja de un hospital, lo que despertó su interés por cuidar a los enfermos. Con 19 años entró en la Escuela de Enfermería y ejerció de enfermera en el Hospital Clínic de Barcelona, junto a Moisès Broggi y los hermanos Trias Pujol.

214 leridanos tienen 100 años o más, de los que 168 son mujeres

La leridana Angelina Torres se encontraba también entre las 40 personas más mayores del mundo, según la asociación Gerontology Research Group. Mientras, la cifra de catalanes centenarios no para de crecer y, ya que superan los 3.000, según las últimas encuestas de población. En las comarcas leridanas también se ha marcado el récord, con un total de 214 residentes en la provincia que tenían 100 años o más a finales de julio. De estos, 168 eran mujeres. La cifra de centenarios aumenta año tras año, según las estadísticas. Si se compara con el mismo periodo de 2005, se ha multiplicado por cuatro. En el conjunto de Catalunya, la cifra de centenarios ha crecido de manera continuada desde los años 80. Según la información de estas plataformas, Ethel Caterham, de Reino Unido, es la mujer más anciana del mundo con 116 años y 82 días, mientras que el brasileño Joao Marinho Neto es el hombre más longevo con 113 años y 37 días.