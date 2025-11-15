GASTRONOMÍA
Almuerzos con aceite virgen extra en Les Garrigues Altes
La diputación de Lleida acogió ayer la presentación del proyecto Esmorzars de forquilla extra verge, los fines de semana de noviembre y hasta, como mínimo, el 15 de diciembre en seis establecimientos de Les Garrigues Altes, en los que se reivindicará el aceite como un producto de salud y de calidad. La iniciativa se enmarca en la Regió Mundial de la Gastronomia y cuenta con la participación del bar Ros, de Bellaguarda: La Garbinada, de Granyena de les Garrigues; el bar Casal, de Juncosa; el bar Sport, de La Granadella; el Centre Recreativu, de El Cogul; y Cal Pebre, de Bovera. Por otra parte, el colectivo Forquilla Solidària inicia hoy una campaña de almuerzos solidarios a beneficio de La Marató. Lluís Ariño, del Bar Restaurant Fecoll Gastroespai, sede del Aplec del Caragol de Lleida, ha programado su almuerzo para el 6 de diciembre.