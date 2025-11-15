Almuerzos con aceite virgen extra en Les Garrigues Altes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida acogió ayer la presentación del proyecto Esmorzars de forquilla extra verge, los fines de semana de noviembre y hasta, como mínimo, el 15 de diciembre en seis establecimientos de Les Garrigues Altes, en los que se reivindicará el aceite como un producto de salud y de calidad. La iniciativa se enmarca en la Regió Mundial de la Gastronomia y cuenta con la participación del bar Ros, de Bellaguarda: La Garbinada, de Granyena de les Garrigues; el bar Casal, de Juncosa; el bar Sport, de La Granadella; el Centre Recreativu, de El Cogul; y Cal Pebre, de Bovera. Por otra parte, el colectivo Forquilla Solidària inicia hoy una campaña de almuerzos solidarios a beneficio de La Marató. Lluís Ariño, del Bar Restaurant Fecoll Gastroespai, sede del Aplec del Caragol de Lleida, ha programado su almuerzo para el 6 de diciembre.