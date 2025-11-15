Encuentro de DJs de Lleida en una cena con más de 70 profesionales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La comunidad de DJs de Lleida celebró el jueves un encuentro que reunió a más de 70 profesionales en una cita organizada por Manel López. La cena, a cargo del chef David Molina, combinó gastronomía y música en un acto en el que López reivindicó la lucha del sector para ser reconocidos como artistas y por unas condiciones más justas. También se entregó el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional a Quim Vilaró y la velada acabó con una fiesta remember.