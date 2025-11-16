La revista ‘Mangrana’ analiza el presente y futuro de la IA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Centre d'Art La Panera de Lleida acogió ayer la presentación del número 16 de la revista trimestral de arte y pensamiento Mangrana que, en esta ocasión, reflexiona sobre la relación entre el ser humano y la máquina y abre el debate sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial (IA). El acto debía concluir con una visita comentada a Palíndrom, la exposición de Pep Vidal, artista que protagoniza la apertura de la edición, que acoge La Panera hasta febrero de 2026.